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картинка Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche от магазина Maximys
картинка Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche от магазина Maximys фото 2
картинка Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche от магазина Maximys фото 3
картинка Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche от магазина Maximys фото 4
CaDA
Отзывов: 0
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Артикул: C51051W

Описание товара:

Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche .В комплект входят колеса, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. У собранной модели очень много подвижных деталей: открываются двери и капот.
  Комплектация
Конструктор пластиковый радиоуправляемый Porsche 918 - 421 деталь
пульт управления 2,4Ггц - 1шт.
USB зарядное устройство - 1шт.
Аккумулятор Ni-Cd 3,6V 400mah - 1шт.
разъединитель пластиковых деталей - 1шт.
Характеристики:
Все характеристики
Артикул
C51051W
Наши предложения
Топ продаж
Производитель
CaDA
Состояние
Новое
Раздел
Конструкторы technica
Количество деталей, шт.
421
Возраст
6+
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Описание товара

Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche - это отличная развивающая игрушка, способная увлечь любого ребенка! Особенно если из набора в итоге получится красивый Porsche 918, оснащенный электродвигателем и пультом управления. CaDa Technic - линейка конструкторов автомобилей и специальной техники, которые отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству.

Детский конструктор CaDa Technic С51051W представляет собой набор для постройки Porsche 918 на радиоуправлении и содержит 421 деталь! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт управления! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. У собранной модели очень много подвижных деталей: открываются двери и капот!

Особенности:

  • отличная подгонка деталей, обеспечивающая легкую сборку и высокую прочность модели
  • подвижные элементы: двери, капот
  • пружинная подвеска
  • комплект электроники для запуска на пульте управления
  • удобный пульт на 2,4 ГГц
  • красивая подарочная упаковка

Характеристики:

  • возраст: 6+
  • количество деталей: 421

В комплекте:

  • набор для сборки конструктора (421 деталь)
  • пульт управления 2.4GHz
  • аккумулятор Ni-Cd 3,6V 400 mah
  • USB зарядное устройство
  • разъединитель пластиковых деталей

Характеристики

Прочие
Артикул C51051W
Наши предложения Топ продаж
Производитель CaDA
Состояние Новое
Раздел Конструкторы technica
Количество деталей, шт. 421
Возраст 6+
Возрастная группа Детская
Наличие инструкции да
Пол для мальчиков
Серия конструктора Technica
Тематика Транспорт
Тип конструктора Блочный
Тип товара Конструктор
Материал АБС пластик
Цвет Оранжевый
Страна производитель Китай
Страна регистрации бренда Китай
Упаковка Картонная упаковка
Размер упаковки 40 х 30 х 10 см
Доставка Новая почта, Укрпочта
Возврат и обмен товара Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"

Условия обмена/возврата товара надлежащего качества:
если он не использовался;
если сохранен его товарный вид;
если сохранены потребительские свойства, пломбы, ярлыки.
Дополнительно Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
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Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche
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