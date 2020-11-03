Конструктор радиоуправляемый CaDa Technic C51051W Porsche - это отличная развивающая игрушка, способная увлечь любого ребенка! Особенно если из набора в итоге получится красивый Porsche 918, оснащенный электродвигателем и пультом управления. CaDa Technic - линейка конструкторов автомобилей и специальной техники, которые отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству.



Детский конструктор CaDa Technic С51051W представляет собой набор для постройки Porsche 918 на радиоуправлении и содержит 421 деталь! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт управления! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. У собранной модели очень много подвижных деталей: открываются двери и капот!

Особенности:

отличная подгонка деталей, обеспечивающая легкую сборку и высокую прочность модели

подвижные элементы: двери, капот

пружинная подвеска

комплект электроники для запуска на пульте управления

удобный пульт на 2,4 ГГц

красивая подарочная упаковка

Характеристики:

возраст: 6+

количество деталей: 421

В комплекте: